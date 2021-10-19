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Акрон - Академия им. Коноплева
Кр. Советов (мол)
«Андерлехт» и «Брюгге» интересуются 14-летними воспитанниками «Академии Коноплева»
19 октября 2021, 07:33
4
Фукс травмировался в матче молодежного первенства против «Академии Коноплева». В РПЛ бразилец провел один матч
27 августа 2021, 19:15
11
Eurostavka: Фукс сыграет за молодежку ЦСКА против «Академии Коноплева»
25 августа 2021, 18:04
1
Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
18 марта 2020, 15:12
3
Молодежное первенство. «Зенит» проиграл «Крыльям Советов» со счетом 1:5, Соколов оформил покер
26 октября 2019, 21:10
9
«Андерлехт» и «Брюгге» интересуются 14-летними воспитанниками «Академии Коноплева»
19 октября 2021, 07:33
4
Фукс травмировался в матче молодежного первенства против «Академии Коноплева». В РПЛ бразилец провел один матч
27 августа 2021, 19:15
11
Eurostavka: Фукс сыграет за молодежку ЦСКА против «Академии Коноплева»
25 августа 2021, 18:04
1
Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
18 марта 2020, 15:12
3
Молодежное первенство. «Зенит» проиграл «Крыльям Советов» со счетом 1:5, Соколов оформил покер
26 октября 2019, 21:10
9
Молодежное первенство. «Енисей» дома всухую проиграл «Крыльям Советов»
26 августа 2018, 10:55
2
Молодежное первенство. «Локомотив» в большинстве всухую уступил «Крыльям Советов»
19 августа 2018, 12:17
2
Молодежное первенство. «Зенит» крупно проиграл «Рубину» и другие результаты
12 августа 2018, 13:25
1
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Акрон - Академия им. Коноплева
Кр. Советов (мол)

Акрон - Академия им. Коноплева - Кр. Советов (мол) - 04 августа 2023

Акрон - Академия им. Коноплева
04.08.2023, пятница, 13:00
Россия. МФЛ, 5 тур
0 : 3
Матч завершен
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Кр. Советов (мол)
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Статистика матча Акрон - Академия им. Коноплева - Кр. Советов (мол)
Россия
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