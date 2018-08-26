Балтика (мол)

Молодежное первенство. «Оренбург» и «Краснодар» голов не забили
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
Молодежное первенство. «Зенит» крупно проиграл «Рубину» и другие результаты
Молодежное первенство. «Зенит» уступил «Арсеналу»и другие результаты
Молодежное первенство. «Ростов» потерпел поражение от «Оренбурга»
Молодежное первенство. «Оренбург» и «Краснодар» голов не забили
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
Молодежное первенство. «Зенит» крупно проиграл «Рубину» и другие результаты
Молодежное первенство. «Зенит» уступил «Арсеналу»и другие результаты
Молодежное первенство. «Ростов» потерпел поражение от «Оренбурга»