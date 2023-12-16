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Локомотив (мол)
Акрон - Академия им. Коноплева
Еще у двух российских клубов сорвались матчи с сербскими командами
16 декабря 2023, 12:36
1
Стал известен победитель Молодежной футбольной лиги
24 ноября 2023, 16:51
0
«Андерлехт» и «Брюгге» интересуются 14-летними воспитанниками «Академии Коноплева»
19 октября 2021, 07:33
4
Фукс травмировался в матче молодежного первенства против «Академии Коноплева». В РПЛ бразилец провел один матч
27 августа 2021, 19:15
11
Eurostavka: Фукс сыграет за молодежку ЦСКА против «Академии Коноплева»
25 августа 2021, 18:04
1
Еще у двух российских клубов сорвались матчи с сербскими командами
16 декабря 2023, 12:36
1
Стал известен победитель Молодежной футбольной лиги
24 ноября 2023, 16:51
0
«Пожму руку каждому футболисту «Локомотива». Игрок «Ахмата» Садулаев, отстраненный на восемь матчей, извинился за драку
3 июня 2021, 15:45
3
Восемь игроков молодежки «Ахмата» дисквалифицированы за драку в матче с «Локомотивом»
3 июня 2021, 00:16
7
Тренеры «Ахмата» извинились перед судьей, обслуживавшим матч с молодежкой «Локомотива»
28 мая 2021, 16:42
2
«Андерлехт» и «Брюгге» интересуются 14-летними воспитанниками «Академии Коноплева»
19 октября 2021, 07:33
4
Фукс травмировался в матче молодежного первенства против «Академии Коноплева». В РПЛ бразилец провел один матч
27 августа 2021, 19:15
11
Eurostavka: Фукс сыграет за молодежку ЦСКА против «Академии Коноплева»
25 августа 2021, 18:04
1
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Локомотив (мол)
Акрон - Академия им. Коноплева

Локомотив (мол) - Акрон - Академия им. Коноплева - 28 июля 2023

Локомотив (мол)
28.07.2023, пятница, 17:00
Россия. МФЛ, 4 тур
9 : 0
Матч завершен
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Акрон - Академия им. Коноплева
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Статистика матча Локомотив (мол) - Акрон - Академия им. Коноплева
Россия
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