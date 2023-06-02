Кр. Советов (мол)

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Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
Молодежное первенство. «Зенит» проиграл «Крыльям Советов» со счетом 1:5, Соколов оформил покер
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«Зенит» рассматривает варианты замены Кругового и претендует на Тикнизяна
Определились финалисты Кубка БРИКС: оба из России
Определилась тройка призеров МФЛ
«Отстаивал свою точку зрения. Аршавину это не понравилось». Зырянов – об увольнении из молодежки «Зенита»
Фигуристка Самодурова выложила романтическое фото с игроком молодежки «Зенита»