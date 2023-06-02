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«Зенит» рассматривает варианты замены Кругового и претендует на Тикнизяна
22 января, 10:17
4
Определились финалисты Кубка БРИКС: оба из России
2 июня 2023, 00:08
8
Определилась тройка призеров МФЛ
20 мая 2023, 10:58
1
«Отстаивал свою точку зрения. Аршавину это не понравилось». Зырянов – об увольнении из молодежки «Зенита»
25 ноября 2022, 11:44
10
Фигуристка Самодурова выложила романтическое фото с игроком молодежки «Зенита»
24 сентября 2022, 14:49
5
Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
18 марта 2020, 15:12
3
Молодежное первенство. «Зенит» проиграл «Крыльям Советов» со счетом 1:5, Соколов оформил покер
26 октября 2019, 21:10
9
Молодежное первенство. «Енисей» дома всухую проиграл «Крыльям Советов»
26 августа 2018, 10:55
2
Молодежное первенство. «Локомотив» в большинстве всухую уступил «Крыльям Советов»
19 августа 2018, 12:17
2
Молодежное первенство. «Зенит» крупно проиграл «Рубину» и другие результаты
12 августа 2018, 13:25
1
«Зенит» рассматривает варианты замены Кругового и претендует на Тикнизяна
22 января, 10:17
4
Определились финалисты Кубка БРИКС: оба из России
2 июня 2023, 00:08
8
Определилась тройка призеров МФЛ
20 мая 2023, 10:58
1
«Отстаивал свою точку зрения. Аршавину это не понравилось». Зырянов – об увольнении из молодежки «Зенита»
25 ноября 2022, 11:44
10
Фигуристка Самодурова выложила романтическое фото с игроком молодежки «Зенита»
24 сентября 2022, 14:49
5
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Кр. Советов (мол)
Зенит (мол)

Кр. Советов (мол) - Зенит (мол) - 28 июля 2023

Кр. Советов (мол)
28.07.2023, пятница, 10:00
Россия. МФЛ, 4 тур
2 : 3
Матч завершен
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Зенит (мол)
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Россия
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