Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Сочи (мол)
Чертаново (мол)
Владелец «Сочи» Ротенберг прокомментировал новость об увольнении Гаранина
2 ноября 2022, 16:51
3
Мелкадзе провел юбилейный матч в РПЛ
10 сентября 2022, 00:08
1
Четыре игрока получили шестиматчевые дисквалификации за драку на матче молодежек «Ахмата» и «Чертаново»
25 декабря 2020, 20:12
4
Карапузов – об 11:3 с молодежкой «Чертаново»: «Мы теперь рекордсмены. Пусть попробуют перебить»
26 ноября 2020, 17:05
7
Молодежное первенство. «Динамо» победило «Чертаново» со счетом 11:3
25 ноября 2020, 22:27
2
Владелец «Сочи» Ротенберг прокомментировал новость об увольнении Гаранина
2 ноября 2022, 16:51
3
Мелкадзе провел юбилейный матч в РПЛ
10 сентября 2022, 00:08
1
Кокорин в экипировке «Сочи» смотрит матч с «Ахматом» вместе с Глушаковым
14 февраля 2020, 17:49
14
Блогер Ковальчук назначен помощником главного тренера «молодежки» «Сочи»
13 декабря 2019, 18:56
7
Четыре игрока получили шестиматчевые дисквалификации за драку на матче молодежек «Ахмата» и «Чертаново»
25 декабря 2020, 20:12
4
Карапузов – об 11:3 с молодежкой «Чертаново»: «Мы теперь рекордсмены. Пусть попробуют перебить»
26 ноября 2020, 17:05
7
Молодежное первенство. «Динамо» победило «Чертаново» со счетом 11:3
25 ноября 2020, 22:27
2
«Чертаново-2» установил рекорд России, выпустив на матч с «Ленинградцем» самый молодой состав
9 сентября 2018, 23:04
11
Больше новостей
Последние матчи
Все
Сочи (мол)
Чертаново (мол)

Сочи (мол) - Чертаново (мол) - 28 июля 2023

Сочи (мол)
28.07.2023, пятница, 17:00
Россия. МФЛ, 4 тур
1 : 2
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Чертаново (мол)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Сочи (мол) - Чертаново (мол)
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+