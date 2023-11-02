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3 игрока молодежки ЦСКА дисквалифицированы за скандирование нецензурных слов про «Спартак»
2 ноября 2023, 15:59
4
«Спартак» прокомментировал поведение Пилипенко. Игрок скандировал оскорбительную кричалку после победы над ЦСКА в МФЛ
4 ноября 2022, 22:09
11
МФЛ. ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью (3:3), у Мелешина хет-трик
2 сентября 2022, 23:17
4
«СКА-Хабаровск» подписал 20-летнего Муминова из молодежки «Спартака»
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1
Игрок юношеской сборной России Джебов перешел в «Ростов»
7 декабря 2021, 14:49
2
3 игрока молодежки ЦСКА дисквалифицированы за скандирование нецензурных слов про «Спартак»
2 ноября 2023, 15:59
4
«Спартак» прокомментировал поведение Пилипенко. Игрок скандировал оскорбительную кричалку после победы над ЦСКА в МФЛ
4 ноября 2022, 22:09
11
МФЛ. ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью (3:3), у Мелешина хет-трик
2 сентября 2022, 23:17
4
«СКА-Хабаровск» подписал 20-летнего Муминова из молодежки «Спартака»
23 июня 2022, 08:59
1
«В этом поколении есть талант». Ловрен поздравил молодежку «Зенита» с победой над «Спартаком»
28 апреля 2021, 19:46
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Игрок юношеской сборной России Джебов перешел в «Ростов»
7 декабря 2021, 14:49
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Спартак М (мол) - Мастер-Сатурн - 28 июля 2023

Спартак М (мол)
28.07.2023, пятница, 17:00
Россия. МФЛ, 4 тур
5 : 1
Матч завершен
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