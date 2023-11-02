Спартак М (мол)

3 игрока молодежки ЦСКА дисквалифицированы за скандирование нецензурных слов про «Спартак»

«Спартак» прокомментировал поведение Пилипенко. Игрок скандировал оскорбительную кричалку после победы над ЦСКА в МФЛ

МФЛ. ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью (3:3), у Мелешина хет-трик

«В этом поколении есть талант». Ловрен поздравил молодежку «Зенита» с победой над «Спартаком»