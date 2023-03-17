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Игрок «Краснодара» сегодня забил с центра поля – точь-в-точь как вчера «Спортинг» «Арсеналу»
17 марта 2023, 23:06
2
«Пожму руку каждому футболисту «Локомотива». Игрок «Ахмата» Садулаев, отстраненный на восемь матчей, извинился за драку
3 июня 2021, 15:45
3
Восемь игроков молодежки «Ахмата» дисквалифицированы за драку в матче с «Локомотивом»
3 июня 2021, 00:16
7
Тренеры «Ахмата» извинились перед судьей, обслуживавшим матч с молодежкой «Локомотива»
28 мая 2021, 16:42
2
«Ахмат» отстранил от тренировок футболистов, участвовавших в драке с игроками «Локомотива»
28 мая 2021, 11:32
3
Игрок «Краснодара» сегодня забил с центра поля – точь-в-точь как вчера «Спортинг» «Арсеналу»
17 марта 2023, 23:06
2
Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Спартак», ЦСКА забил «Уралу» пять голов
28 февраля 2020, 16:03
2
Молодежное первенство. «Спартак» победил «Динамо» и другие результаты
24 августа 2018, 17:24
2
Молодежное первенство. Победа над «Уралом» – первая в сезоне для «Зенита»
19 августа 2018, 14:13
1
Молодежное первенство. «Зенит» крупно проиграл «Рубину» и другие результаты
12 августа 2018, 13:25
1
«Пожму руку каждому футболисту «Локомотива». Игрок «Ахмата» Садулаев, отстраненный на восемь матчей, извинился за драку
3 июня 2021, 15:45
3
Восемь игроков молодежки «Ахмата» дисквалифицированы за драку в матче с «Локомотивом»
3 июня 2021, 00:16
7
Тренеры «Ахмата» извинились перед судьей, обслуживавшим матч с молодежкой «Локомотива»
28 мая 2021, 16:42
2
«Ахмат» отстранил от тренировок футболистов, участвовавших в драке с игроками «Локомотива»
28 мая 2021, 11:32
3
РПЛ – о драке в Грозном: «Осуждаем насилие. У кого чешутся кулаки, лучше уйти в ММА»
28 мая 2021, 10:46
1
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Урал (мол) - Ахмат (мол) - 28 июля 2023

Урал (мол)
28.07.2023, пятница, 11:00
Россия. МФЛ, 4 тур
1 : 0
Матч завершен
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Статистика матча Урал (мол) - Ахмат (мол)
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