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Рубин (мол)
Краснодар (мол)
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
4 июля 2023, 10:59
1
Определилась тройка призеров МФЛ
20 мая 2023, 10:58
1
Определился чемпион молодежного первенства России
28 апреля 2023, 19:17
7
Игрок «Краснодара» сегодня забил с центра поля – точь-в-точь как вчера «Спортинг» «Арсеналу»
17 марта 2023, 23:06
2
«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче МФЛ со счетом 9:2
7 октября 2022, 19:10
1
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
4 июля 2023, 10:59
1
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
28 июня 2022, 18:16
2
Защитник Зотов покинул «Рубин»
13 июня 2022, 14:25
1
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
22 февраля 2021, 11:40
1
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
20 ноября 2019, 14:53
2
Определилась тройка призеров МФЛ
20 мая 2023, 10:58
1
Определился чемпион молодежного первенства России
28 апреля 2023, 19:17
7
Игрок «Краснодара» сегодня забил с центра поля – точь-в-точь как вчера «Спортинг» «Арсеналу»
17 марта 2023, 23:06
2
«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче МФЛ со счетом 9:2
7 октября 2022, 19:10
1
«Краснодар» заинтересован в подписании защитника «Спартака» Кутепова
7 апреля 2022, 23:20
6
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Рубин (мол) - Краснодар (мол) - 28 июля 2023

Рубин (мол)
28.07.2023, пятница, 15:00
Россия. МФЛ, 4 тур
0 : 1
Матч завершен
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Россия
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