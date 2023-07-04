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«Рубин» купил защитника сборной Черногории
4 июля 2023, 10:59
1
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
28 июня 2022, 18:16
2
Защитник Зотов покинул «Рубин»
13 июня 2022, 14:25
1
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
22 февраля 2021, 11:40
1
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
20 ноября 2019, 14:53
2
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
4 июля 2023, 10:59
1
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
28 июня 2022, 18:16
2
Защитник Зотов покинул «Рубин»
13 июня 2022, 14:25
1
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
22 февраля 2021, 11:40
1
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
20 ноября 2019, 14:53
2
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Балтика (мол)

Рубин (мол) - Балтика (мол) - 21 июля 2023

Рубин (мол)
21.07.2023, пятница, 15:00
Россия. МФЛ, 3 тур
1 : 0
Матч завершен
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