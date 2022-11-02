Мастер-Сатурн

Владелец «Сочи» Ротенберг прокомментировал новость об увольнении Гаранина

Мелкадзе провел юбилейный матч в РПЛ

Игрок юношеской сборной России Джебов перешел в «Ростов»

Кокорин в экипировке «Сочи» смотрит матч с «Ахматом» вместе с Глушаковым