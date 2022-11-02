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14
Блогер Ковальчук назначен помощником главного тренера «молодежки» «Сочи»
13 декабря 2019, 18:56
7
Игрок юношеской сборной России Джебов перешел в «Ростов»
7 декабря 2021, 14:49
2
Владелец «Сочи» Ротенберг прокомментировал новость об увольнении Гаранина
2 ноября 2022, 16:51
3
Мелкадзе провел юбилейный матч в РПЛ
10 сентября 2022, 00:08
1
Кокорин в экипировке «Сочи» смотрит матч с «Ахматом» вместе с Глушаковым
14 февраля 2020, 17:49
14
Блогер Ковальчук назначен помощником главного тренера «молодежки» «Сочи»
13 декабря 2019, 18:56
7
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Сочи (мол)

Мастер-Сатурн - Сочи (мол) - 21 июля 2023

Мастер-Сатурн
21.07.2023, пятница, 15:00
Россия. МФЛ, 3 тур
1 : 3
Матч завершен
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Сочи (мол)
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Россия
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