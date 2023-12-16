Зенит (мол)

Определились финалисты Кубка БРИКС: оба из России

Еще у двух российских клубов сорвались матчи с сербскими командами

«Зенит» рассматривает варианты замены Кругового и претендует на Тикнизяна

«Отстаивал свою точку зрения. Аршавину это не понравилось». Зырянов – об увольнении из молодежки «Зенита»

Определились финалисты Кубка БРИКС: оба из России

«Зенит» рассматривает варианты замены Кругового и претендует на Тикнизяна

Еще у двух российских клубов сорвались матчи с сербскими командами

Стал известен победитель Молодежной футбольной лиги

«Пожму руку каждому футболисту «Локомотива». Игрок «Ахмата» Садулаев, отстраненный на восемь матчей, извинился за драку

Восемь игроков молодежки «Ахмата» дисквалифицированы за драку в матче с «Локомотивом»