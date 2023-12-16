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«Зенит» рассматривает варианты замены Кругового и претендует на Тикнизяна
22 января, 10:17
4
Еще у двух российских клубов сорвались матчи с сербскими командами
16 декабря 2023, 12:36
1
Стал известен победитель Молодежной футбольной лиги
24 ноября 2023, 16:51
0
Определились финалисты Кубка БРИКС: оба из России
2 июня 2023, 00:08
8
Определилась тройка призеров МФЛ
20 мая 2023, 10:58
1
«Зенит» рассматривает варианты замены Кругового и претендует на Тикнизяна
22 января, 10:17
4
Определились финалисты Кубка БРИКС: оба из России
2 июня 2023, 00:08
8
Определилась тройка призеров МФЛ
20 мая 2023, 10:58
1
«Отстаивал свою точку зрения. Аршавину это не понравилось». Зырянов – об увольнении из молодежки «Зенита»
25 ноября 2022, 11:44
10
Фигуристка Самодурова выложила романтическое фото с игроком молодежки «Зенита»
24 сентября 2022, 14:49
5
Еще у двух российских клубов сорвались матчи с сербскими командами
16 декабря 2023, 12:36
1
Стал известен победитель Молодежной футбольной лиги
24 ноября 2023, 16:51
0
«Пожму руку каждому футболисту «Локомотива». Игрок «Ахмата» Садулаев, отстраненный на восемь матчей, извинился за драку
3 июня 2021, 15:45
3
Восемь игроков молодежки «Ахмата» дисквалифицированы за драку в матче с «Локомотивом»
3 июня 2021, 00:16
7
Тренеры «Ахмата» извинились перед судьей, обслуживавшим матч с молодежкой «Локомотива»
28 мая 2021, 16:42
2
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Зенит (мол) - Локомотив (мол) - 21 июля 2023

Зенит (мол)
21.07.2023, пятница, 17:00
Россия. МФЛ, 3 тур
2 : 2
Матч завершен
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Локомотив (мол)
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Россия
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