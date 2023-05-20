Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Краснодар (мол)
Факел (мол)
Определилась тройка призеров МФЛ
20 мая 2023, 10:58
1
Определился чемпион молодежного первенства России
28 апреля 2023, 19:17
7
Игрок «Краснодара» сегодня забил с центра поля – точь-в-точь как вчера «Спортинг» «Арсеналу»
17 марта 2023, 23:06
2
«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче МФЛ со счетом 9:2
7 октября 2022, 19:10
1
«Краснодар» заинтересован в подписании защитника «Спартака» Кутепова
7 апреля 2022, 23:20
6
Определилась тройка призеров МФЛ
20 мая 2023, 10:58
1
Определился чемпион молодежного первенства России
28 апреля 2023, 19:17
7
Игрок «Краснодара» сегодня забил с центра поля – точь-в-точь как вчера «Спортинг» «Арсеналу»
17 марта 2023, 23:06
2
«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче МФЛ со счетом 9:2
7 октября 2022, 19:10
1
«Краснодар» заинтересован в подписании защитника «Спартака» Кутепова
7 апреля 2022, 23:20
6
Больше новостей
Последние матчи
Все
Краснодар (мол)
Факел (мол)

Краснодар (мол) - Факел (мол) - 21 июля 2023

Краснодар (мол)
21.07.2023, пятница, 16:00
Россия. МФЛ, 3 тур
0 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Факел (мол)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Краснодар (мол) - Факел (мол)
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+