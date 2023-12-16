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Еще у двух российских клубов сорвались матчи с сербскими командами
16 декабря 2023, 12:36
1
Стал известен победитель Молодежной футбольной лиги
24 ноября 2023, 16:51
0
«Пожму руку каждому футболисту «Локомотива». Игрок «Ахмата» Садулаев, отстраненный на восемь матчей, извинился за драку
3 июня 2021, 15:45
3
Восемь игроков молодежки «Ахмата» дисквалифицированы за драку в матче с «Локомотивом»
3 июня 2021, 00:16
7
Тренеры «Ахмата» извинились перед судьей, обслуживавшим матч с молодежкой «Локомотива»
28 мая 2021, 16:42
2
Еще у двух российских клубов сорвались матчи с сербскими командами
16 декабря 2023, 12:36
1
Стал известен победитель Молодежной футбольной лиги
24 ноября 2023, 16:51
0
«Пожму руку каждому футболисту «Локомотива». Игрок «Ахмата» Садулаев, отстраненный на восемь матчей, извинился за драку
3 июня 2021, 15:45
3
Восемь игроков молодежки «Ахмата» дисквалифицированы за драку в матче с «Локомотивом»
3 июня 2021, 00:16
7
Тренеры «Ахмата» извинились перед судьей, обслуживавшим матч с молодежкой «Локомотива»
28 мая 2021, 16:42
2
Четыре игрока получили шестиматчевые дисквалификации за драку на матче молодежек «Ахмата» и «Чертаново»
25 декабря 2020, 20:12
4
Карапузов – об 11:3 с молодежкой «Чертаново»: «Мы теперь рекордсмены. Пусть попробуют перебить»
26 ноября 2020, 17:05
7
Молодежное первенство. «Динамо» победило «Чертаново» со счетом 11:3
25 ноября 2020, 22:27
2
«Чертаново-2» установил рекорд России, выпустив на матч с «Ленинградцем» самый молодой состав
9 сентября 2018, 23:04
11
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Чертаново (мол)

Локомотив (мол) - Чертаново (мол) - 14 июля 2023

Локомотив (мол)
14.07.2023, пятница, 19:00
Россия. МФЛ, 2 тур
3 : 1
Матч завершен
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Чертаново (мол)
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Россия
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