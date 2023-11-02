Спартак М (мол)

«Пожму руку каждому футболисту «Локомотива». Игрок «Ахмата» Садулаев, отстраненный на восемь матчей, извинился за драку

МФЛ. ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью (3:3), у Мелешина хет-трик

«Спартак» прокомментировал поведение Пилипенко. Игрок скандировал оскорбительную кричалку после победы над ЦСКА в МФЛ

3 игрока молодежки ЦСКА дисквалифицированы за скандирование нецензурных слов про «Спартак»

«В этом поколении есть талант». Ловрен поздравил молодежку «Зенита» с победой над «Спартаком»

МФЛ. ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью (3:3), у Мелешина хет-трик

«Спартак» прокомментировал поведение Пилипенко. Игрок скандировал оскорбительную кричалку после победы над ЦСКА в МФЛ

3 игрока молодежки ЦСКА дисквалифицированы за скандирование нецензурных слов про «Спартак»

«Пожму руку каждому футболисту «Локомотива». Игрок «Ахмата» Садулаев, отстраненный на восемь матчей, извинился за драку

Восемь игроков молодежки «Ахмата» дисквалифицированы за драку в матче с «Локомотивом»

Тренеры «Ахмата» извинились перед судьей, обслуживавшим матч с молодежкой «Локомотива»

«Ахмат» отстранил от тренировок футболистов, участвовавших в драке с игроками «Локомотива»