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Спартак М (мол)
Ахмат (мол)
3 игрока молодежки ЦСКА дисквалифицированы за скандирование нецензурных слов про «Спартак»
2 ноября 2023, 15:59
4
«Спартак» прокомментировал поведение Пилипенко. Игрок скандировал оскорбительную кричалку после победы над ЦСКА в МФЛ
4 ноября 2022, 22:09
11
МФЛ. ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью (3:3), у Мелешина хет-трик
2 сентября 2022, 23:17
4
«СКА-Хабаровск» подписал 20-летнего Муминова из молодежки «Спартака»
23 июня 2022, 08:59
1
«Пожму руку каждому футболисту «Локомотива». Игрок «Ахмата» Садулаев, отстраненный на восемь матчей, извинился за драку
3 июня 2021, 15:45
3
3 игрока молодежки ЦСКА дисквалифицированы за скандирование нецензурных слов про «Спартак»
2 ноября 2023, 15:59
4
«Спартак» прокомментировал поведение Пилипенко. Игрок скандировал оскорбительную кричалку после победы над ЦСКА в МФЛ
4 ноября 2022, 22:09
11
МФЛ. ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью (3:3), у Мелешина хет-трик
2 сентября 2022, 23:17
4
«СКА-Хабаровск» подписал 20-летнего Муминова из молодежки «Спартака»
23 июня 2022, 08:59
1
«В этом поколении есть талант». Ловрен поздравил молодежку «Зенита» с победой над «Спартаком»
28 апреля 2021, 19:46
10
«Пожму руку каждому футболисту «Локомотива». Игрок «Ахмата» Садулаев, отстраненный на восемь матчей, извинился за драку
3 июня 2021, 15:45
3
Восемь игроков молодежки «Ахмата» дисквалифицированы за драку в матче с «Локомотивом»
3 июня 2021, 00:16
7
Тренеры «Ахмата» извинились перед судьей, обслуживавшим матч с молодежкой «Локомотива»
28 мая 2021, 16:42
2
«Ахмат» отстранил от тренировок футболистов, участвовавших в драке с игроками «Локомотива»
28 мая 2021, 11:32
3
РПЛ – о драке в Грозном: «Осуждаем насилие. У кого чешутся кулаки, лучше уйти в ММА»
28 мая 2021, 10:46
1
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Спартак М (мол)
Ахмат (мол)

Спартак М (мол) - Ахмат (мол) - 14 июля 2023

Спартак М (мол)
14.07.2023, пятница, 17:00
Россия. МФЛ, 2 тур
2 : 3
Матч завершен
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Ахмат (мол)
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Россия
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