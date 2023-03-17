Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Урал (мол)
Ростов (мол)
Игрок «Краснодара» сегодня забил с центра поля – точь-в-точь как вчера «Спортинг» «Арсеналу»
17 марта 2023, 23:06
2
«Это че за бред, ***?». Карпин отреагировал на инсайд Карпова, что Юрана уволили за попытку сыграть договорной матч с «Ростовом»
10 августа 2022, 11:52
8
Товарищеский матч. «Ростов» обыграл «Эстерсунд» на сборе в Марбелье
24 января 2021, 20:58
1
Молодежка «Ростова» возложила цветы к памятнику Понедельника
6 декабря 2020, 11:38
1
Тренер «Ростова» Тедеев: «Мы большая и сильная семья, мы все выдержим»
22 июня 2020, 13:11
3
Игрок «Краснодара» сегодня забил с центра поля – точь-в-точь как вчера «Спортинг» «Арсеналу»
17 марта 2023, 23:06
2
Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Спартак», ЦСКА забил «Уралу» пять голов
28 февраля 2020, 16:03
2
Молодежное первенство. «Спартак» победил «Динамо» и другие результаты
24 августа 2018, 17:24
2
Молодежное первенство. Победа над «Уралом» – первая в сезоне для «Зенита»
19 августа 2018, 14:13
1
Молодежное первенство. «Зенит» крупно проиграл «Рубину» и другие результаты
12 августа 2018, 13:25
1
«Это че за бред, ***?». Карпин отреагировал на инсайд Карпова, что Юрана уволили за попытку сыграть договорной матч с «Ростовом»
10 августа 2022, 11:52
8
Товарищеский матч. «Ростов» обыграл «Эстерсунд» на сборе в Марбелье
24 января 2021, 20:58
1
Молодежка «Ростова» возложила цветы к памятнику Понедельника
6 декабря 2020, 11:38
1
Тренер «Ростова» Тедеев: «Мы большая и сильная семья, мы все выдержим»
22 июня 2020, 13:11
3
Молодежка «Арсенала» забила 7 голов «Ростову», одержав самую крупную победу в своей истории
28 июля 2019, 13:37
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Урал (мол)
Ростов (мол)

Урал (мол) - Ростов (мол) - 14 июля 2023

Урал (мол)
14.07.2023, пятница, 15:00
Россия. МФЛ, 2 тур
1 : 2
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Ростов (мол)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Урал (мол) - Ростов (мол)
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+