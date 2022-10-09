Нижний Новгород (мол)

РПЛ. Сычевой принес «Оренбургу» победу над «Ахматом», «Торпедо» сыграло вничью с «Пари НН»

«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче МФЛ со счетом 9:2

Карапузов – об 11:3 с молодежкой «Чертаново»: «Мы теперь рекордсмены. Пусть попробуют перебить»