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РПЛ. Сычевой принес «Оренбургу» победу над «Ахматом», «Торпедо» сыграло вничью с «Пари НН»
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12
«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче МФЛ со счетом 9:2
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1
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7
Молодежное первенство. «Динамо» победило «Чертаново» со счетом 11:3
25 ноября 2020, 22:27
2
«СЭ»: у игрока молодежки «Динамо» подозрение на коронавирус
19 мая 2020, 23:16
1
РПЛ. Сычевой принес «Оренбургу» победу над «Ахматом», «Торпедо» сыграло вничью с «Пари НН»
9 октября 2022, 18:25
12
«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче МФЛ со счетом 9:2
7 октября 2022, 19:10
1
Карапузов – об 11:3 с молодежкой «Чертаново»: «Мы теперь рекордсмены. Пусть попробуют перебить»
26 ноября 2020, 17:05
7
Молодежное первенство. «Динамо» победило «Чертаново» со счетом 11:3
25 ноября 2020, 22:27
2
«СЭ»: у игрока молодежки «Динамо» подозрение на коронавирус
19 мая 2020, 23:16
1
«СЭ»: молодежное первенство досрочно завершат даже при возобновлении РПЛ
13 мая 2020, 16:15
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Нижний Новгород (мол) - Динамо (мол) - 14 июля 2023

Нижний Новгород (мол)
14.07.2023, пятница, 13:00
Россия. МФЛ, 2 тур
1 : 0
Матч завершен
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Динамо (мол)
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