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Зенит (мол)
«Зенит» рассматривает варианты замены Кругового и претендует на Тикнизяна
22 января, 10:17
4
Определились финалисты Кубка БРИКС: оба из России
2 июня 2023, 00:08
8
Определилась тройка призеров МФЛ
20 мая 2023, 10:58
1
«Отстаивал свою точку зрения. Аршавину это не понравилось». Зырянов – об увольнении из молодежки «Зенита»
25 ноября 2022, 11:44
10
Фигуристка Самодурова выложила романтическое фото с игроком молодежки «Зенита»
24 сентября 2022, 14:49
5
Молодежное первенство. «Оренбург» и «Краснодар» голов не забили
26 августа 2018, 09:59
1
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
17 августа 2018, 18:59
1
Молодежное первенство. «Зенит» крупно проиграл «Рубину» и другие результаты
12 августа 2018, 13:25
1
Молодежное первенство. «Зенит» уступил «Арсеналу»и другие результаты
4 августа 2018, 13:59
1
Молодежное первенство. «Ростов» потерпел поражение от «Оренбурга»
20 мая 2017, 16:05
1
«Зенит» рассматривает варианты замены Кругового и претендует на Тикнизяна
22 января, 10:17
4
Определились финалисты Кубка БРИКС: оба из России
2 июня 2023, 00:08
8
Определилась тройка призеров МФЛ
20 мая 2023, 10:58
1
«Отстаивал свою точку зрения. Аршавину это не понравилось». Зырянов – об увольнении из молодежки «Зенита»
25 ноября 2022, 11:44
10
Фигуристка Самодурова выложила романтическое фото с игроком молодежки «Зенита»
24 сентября 2022, 14:49
5
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Оренбург (мол)
Зенит (мол)

Оренбург (мол) - Зенит (мол) - 14 июля 2023

Оренбург (мол)
14.07.2023, пятница, 09:00
Россия. МФЛ, 2 тур
1 : 4
Матч завершен
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Статистика матча Оренбург (мол) - Зенит (мол)
Россия
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