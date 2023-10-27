Примера. «Севилья» победила «Сосьедад», Захаряна заменили во втором тайме
Стали известны стартовые составы на матч «Севилья» – «Реал Сосьедад»: 2 марта
«Севилья» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2024
«Севилья» – «Реал Сосьедад»: прогноз на матч 27 тура Примеры, 2 марта
Кроос раскритиковал работу судьи, получившего травму в матче «Реала» и «Севильи»
Примера. «Севилья» победила «Сосьедад», Захаряна заменили во втором тайме
Стали известны стартовые составы на матч «Севилья» – «Реал Сосьедад»: 2 марта
«Севилья» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2024
«Севилья» – «Реал Сосьедад»: прогноз на матч 27 тура Примеры, 2 марта
Кроос раскритиковал работу судьи, получившего травму в матче «Реала» и «Севильи»
«Спартак» летом интересовался защитником сборной Эквадора
«Севилья» выиграла первый в истории Кубок вызова
УЕФА объявил о создании нового турнира