Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Севилья
Индепендьенте дель Валле
Примера. «Севилья» победила «Сосьедад», Захаряна заменили во втором тайме
2 марта, 18:03
1
Стали известны стартовые составы на матч «Севилья» – «Реал Сосьедад»: 2 марта
2 марта, 15:10
0
«Севилья» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2024
2 марта, 09:34
0
«Севилья» – «Реал Сосьедад»: прогноз на матч 27 тура Примеры, 2 марта
1 марта, 14:33
0
Кроос раскритиковал работу судьи, получившего травму в матче «Реала» и «Севильи»
28 февраля, 12:49
0
Примера. «Севилья» победила «Сосьедад», Захаряна заменили во втором тайме
2 марта, 18:03
1
Стали известны стартовые составы на матч «Севилья» – «Реал Сосьедад»: 2 марта
2 марта, 15:10
0
«Севилья» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2024
2 марта, 09:34
0
«Севилья» – «Реал Сосьедад»: прогноз на матч 27 тура Примеры, 2 марта
1 марта, 14:33
0
Кроос раскритиковал работу судьи, получившего травму в матче «Реала» и «Севильи»
28 февраля, 12:49
0
«Спартак» летом интересовался защитником сборной Эквадора
27 октября 2023, 00:46
1
«Севилья» выиграла первый в истории Кубок вызова
20 июля 2023, 07:24
4
УЕФА объявил о создании нового турнира
8 июля 2023, 08:43
3
Больше новостей
Последние матчи
Все
Севилья
Индепендьенте дель Валле
Испания. Примера, 23 тур
Райо Вальекано
1 : 2
05.02.2024
Севилья
Испания. Примера, 24 тур
Севилья
1 : 0
11.02.2024
Атлетико
Испания. Примера, 25 тур
Валенсия
0 : 0
17.02.2024
Севилья
Испания. Примера, 26 тур
Реал
1 : 0
25.02.2024
Севилья
Эквадор. Серия А, 1 тур
Дельфин
0 : 1
02.03.2024
Индепендьенте дель Валле
Испания. Примера, 27 тур
Севилья
3 : 2
02.03.2024
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 26 тур
Реал
1 : 0
25.02.2024
Севилья
Испания. Примера, 25 тур
Валенсия
0 : 0
17.02.2024
Севилья
Испания. Примера, 24 тур
Севилья
1 : 0
11.02.2024
Атлетико
Испания. Примера, 23 тур
Райо Вальекано
1 : 2
05.02.2024
Севилья
Эквадор. Серия А, 1 тур
Дельфин
0 : 1
02.03.2024
Индепендьенте дель Валле

Севилья - Индепендьенте дель Валле - 19 июля 2023

Севилья
19.07.2023, среда, 23:00
Кубок вызова, Финал
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Индепендьенте дель Валле
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча Севилья - Индепендьенте дель Валле
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+