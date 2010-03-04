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5 марта, 00:36
0
Аршавин объяснил, почему новичок «Зенита» Педро не вышел в основе на матч со «Спартаком»
5 марта, 00:24
0
Итоги 19-го тура РПЛ от Радимова
4 марта, 23:57
0
Депутат Журова отреагировала на новость о вмешательстве российских политиков в дело Промеса
4 марта, 23:46
3
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0 : 5
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Зимний кубок РПЛ, 1 тур
Спартак
6 : 0
14.02.2024
Кайрат
Товарищеские матчи,
Спартак
4 : 0
20.02.2024
Абдыш-Ата
Товарищеские матчи,
Спартак
4 : 0
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Астана
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Зенит
0 : 0
02.03.2024
Спартак
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Зенит
0 : 0
02.03.2024
Спартак
Товарищеские матчи,
Спартак
4 : 0
21.02.2024
Астана
Товарищеские матчи,
Спартак
4 : 0
20.02.2024
Абдыш-Ата
Зимний кубок РПЛ, 1 тур
Спартак
6 : 0
14.02.2024
Кайрат
Зимний кубок РПЛ, 3 тур
Шабаб Аль-Ахли
0 : 5
09.02.2024
Спартак
Россия. Первая лига, 21 тур
Акрон
0 : 2
03.03.2024
Родина

Спартак - Акрон - 08 июля 2023

Спартак
08.07.2023, суббота, 18:30
Товарищеские матчи
0 : 2
Матч завершен
Акрон
2' Р. Апеков
56' А. Попов
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Спартак - Акрон
Матч завершен
Желтая карточка
Антон Зиньковский
63'
56'
ГОЛ! 0:2
Александр Попов
53'
Желтая карточка
Владимир Азаров
Желтая карточка
Никита Чернов
40'
Замена
Наиль Умяров ️️️️➡️️ Константин Шильцов
36'
Замена
Илья Свинов ️️️️➡️️ Александр Селихов
36'
21'
Замена
Руслан Барт ️️️️➡️️ Иван Чудин
21'
Замена
Алексей Гусев ️️️️➡️️ Евгений Песегов
21'
Замена
Кирилл Данилин ️️️️➡️️ Сергей Макаров
21'
Замена
Антон Еремин ️️️️➡️️ Егор Данилкин
21'
Замена
Александр Попов ️️️️➡️️ Константин Савичев
21'
Замена
Дмитрий Нагаев ️️️️➡️️ Сергей Волков
11'
Желтая карточка
Неманья Анджелкович
2'
ГОЛ! 0:1
Руслан Апеков
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
5
Леон Классен
ЛЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
9
Максим Лайкин
ОП
90
Константин Шильцов
АП
87
Даниил Зорин
АП
17
Антон Зиньковский
ЛВ
9
Бальде Кейта
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Акрон
77
Константин Савичев
ПВ
1
Сергей Волков
ВР
20
Боян Димоски
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
8
Евгений Песегов
ЦП
7
Руслан Апеков
ЛВ
70
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
19
Владимир Азаров
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Спартак
18
Наиль Умяров
ОП
88
Илья Свинов
ВР
Акрон
78
Алексей Гусев
АП
23
Кирилл Данилин
ПВ
13
Давид Хубаев
ЦП
99
Антон Еремин
ЦЗ
72
Максим Шалоников
ВР
55
Александр Попов
ПЗ
59
Руслан Барт
ПВ
50
Дмитрий Нагаев
ВР
4-1-3-2
57
Селихов
5
Классен
23
Чернов
14
Джикия
39
Маслов
9
Лайкин
17
Зиньковский
87
Зорин
90
Шильцов
7
Соболев
9
Кейта
3-1-2-2-2
1
Волков
15
Данилкин
26
Анджелкович
20
Димоски
6
Макаров
27
Чудин
8
Песегов
77
Савичев
7
Апеков
19
Азаров
70
Эльдарушев
90
Шильцов
18
Умяров
18
Умяров
90
Шильцов
57
Селихов
88
Свинов
88
Свинов
57
Селихов
8
Песегов
78
Гусев
78
Гусев
8
Песегов
6
Макаров
23
Данилин
23
Данилин
6
Макаров
15
Данилкин
99
Еремин
99
Еремин
15
Данилкин
77
Савичев
55
Попов
55
Попов
77
Савичев
27
Чудин
59
Барт
59
Барт
27
Чудин
1
Волков
50
Нагаев
50
Нагаев
1
Волков
Остались в запасе
Спартак
Акрон
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
13
Давид Хубаев
ЦП
72
Максим Шалоников
ВР
Главный тренер
Евгений Калешин
Остались в запасе
Остались в запасе
13
Давид Хубаев
ЦП
72
Максим Шалоников
ВР
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Главный тренер
Евгений Калешин
Статистика матча Спартак - Акрон
2
2
Желтые карточки
2
2
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин (Дмитров)
Россия
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