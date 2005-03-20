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Алания - Зенит

20.03.2005, Воскресенье, 00:00 мск Владикавказ, стадион Спартак Россия. Премьер-лига, 2 тур Алания - Зенит
Россия. Премьер-лига 2004
18 тур
25 июля, воскресенье 00:00 Алания 0:3 Зенит
15 тур
7 июля, среда 00:00 Зенит 3:2 Алания
Россия. Премьер-лига 2003
19 тур
2 августа, суббота 00:00 Зенит 2:1 Алания
12 тур
11 июня, среда 00:00 Алания 0:2 Зенит
Россия. Премьер-лига 2002
16 тур
24 июля, среда 00:00 Алания 1:0 Зенит
13 тур
2 июля, вторник 00:00 Зенит 2:1 Алания
Чемпионат России 2001
23 тур
25 августа, суббота 00:00 Зенит 3:0 Алания
9 тур
12 мая, суббота 00:00 Алания 2:0 Зенит
Чемпионат России 2000
24 тур
6 сентября, среда 00:00 Зенит 1:0 Алания
10 тур
26 мая, пятница 00:00 Алания 1:0 Зенит
Чемпионат России 1999
29 тур
30 октября, суббота 00:00 Зенит 2:2 Алания
15 тур
7 июля, среда 00:00 Алания 2:2 Зенит
Чемпионат России 1998
26 тур
26 сентября, суббота 00:00 Зенит 2:0 Алания
11 тур
11 июня, четверг 00:00 Алания 0:0 Зенит
Чемпионат России 1997
20 тур
30 июля, среда 00:00 Зенит 1:0 Алания
3 тур
2 апреля, среда 00:00 Алания 0:2 Зенит
Чемпионат России 1996
24 тур
3 сентября, вторник 00:00 Зенит 1:0 Алания
7 тур
13 апреля, суббота 00:00 Алания 3:1 Зенит
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 18 8 4 48:20 +28 62
2. Спартак М 30 16 8 6 47:26 +21 56
3. Локомотив 30 14 14 2 41:18 +23 56
4. Рубин 30 14 9 7 45:31 +14 51
5. Москва 30 14 8 8 36:26 +10 50
6. Зенит 30 13 10 7 45:26 +19 49
7. Торпедо М 30 12 9 9 37:33 +4 45
8. Динамо М 30 12 2 16 36:46 -10 38
9. Шинник 30 9 11 10 26:31 -5 38
10. Томь 30 9 10 11 28:33 -5 37
11. Сатурн 30 8 9 13 23:25 -2 33
12. Амкар-Пермь 30 7 12 11 25:36 -11 33
13. Ростов 30 8 7 15 26:41 -15 31
14. Крылья Советов 30 7 8 15 29:44 -15 29
15. Алания 30 5 8 17 27:53 -26 23
16. Ахмат 30 5 5 20 20:50 -30 14
* - Ахмат: снято 6
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