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Краснодар
Сочи
Итоги 19-го тура РПЛ от Радимова
4 марта, 23:57
0
Тренер «Сочи» Морено рассказал, какие русские блюда ему понравились
4 марта, 20:40
1
Опубликована сборная 19-го тура РПЛ по версии WhoScored
4 марта, 18:31
6
Морено: «Между работой в «Барселоне» и «Сочи» разницы нет»
4 марта, 15:15
0
Агент рассказал о срыве трансфера Смолова в «Вест Хэм» перед ЧМ-2018
4 марта, 09:25
1
Опубликована сборная 19-го тура РПЛ по версии WhoScored
4 марта, 18:31
6
Агент рассказал о срыве трансфера Смолова в «Вест Хэм» перед ЧМ-2018
4 марта, 09:25
1
Са из «Краснодара» сравнил РПЛ и Серию А
3 марта, 23:44
0
Обращение Рахимова к «Рубину» после ничьей с «Краснодаром»
2 марта, 20:18
3
Ивич прокомментировал упущенную «Краснодаром» победу над «Рубином»
2 марта, 19:46
3
Итоги 19-го тура РПЛ от Радимова
4 марта, 23:57
0
Тренер «Сочи» Морено рассказал, какие русские блюда ему понравились
4 марта, 20:40
1
Морено: «Между работой в «Барселоне» и «Сочи» разницы нет»
4 марта, 15:15
0
Тренер «Сочи» Морено пожаловался на поле в Калининграде
3 марта, 22:51
2
РПЛ. «Балтика» и «Сочи» сыграли вничью – 0:0
3 марта, 21:00
5
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Последние матчи
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Краснодар
Сочи
Товарищеские матчи,
Краснодар
1 : 0
07.02.2024
Аль-Шабаб
Товарищеские матчи,
Сочи
2 : 1
09.02.2024
ЦСКА
Товарищеские матчи,
Краснодар
2 : 4
14.02.2024
Астана
Товарищеские матчи,
Краснодар
1 : 0
18.02.2024
Урал
Товарищеские матчи,
Краснодар
2 : 1
22.02.2024
Торпедо
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Краснодар
1 : 1
02.03.2024
Рубин
Товарищеские матчи,
Краснодар
2 : 1
22.02.2024
Торпедо
Товарищеские матчи,
Краснодар
1 : 0
18.02.2024
Урал
Товарищеские матчи,
Краснодар
2 : 4
14.02.2024
Астана
Товарищеские матчи,
Краснодар
1 : 0
07.02.2024
Аль-Шабаб
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Балтика
0 : 0
03.03.2024
Сочи
Товарищеские матчи,
Сочи
2 : 1
09.02.2024
ЦСКА

Краснодар - Сочи - 15 июля 2023

Краснодар
15.07.2023, суббота, 19:00
Товарищеские матчи
2 : 2
Матч завершен
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Сочи
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Россия
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