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Пари НН
Итоги 19-го тура РПЛ от Радимова
4 марта, 23:57
0
Григорян назвал команду, показывающую лучший футбол в России
4 марта, 22:33
4
Опубликована сборная 19-го тура РПЛ по версии WhoScored
4 марта, 18:31
6
Представитель Дзюбы прокомментировал замену форварда в перерыве дерби «Динамо» – «Локомотив»
4 марта, 15:51
4
Кобелев раскритиковал игру Дзюбы и Антона Миранчука
4 марта, 13:09
1
Итоги 19-го тура РПЛ от Радимова
4 марта, 23:57
0
Григорян назвал команду, показывающую лучший футбол в России
4 марта, 22:33
4
Опубликована сборная 19-го тура РПЛ по версии WhoScored
4 марта, 18:31
6
Представитель Дзюбы прокомментировал замену форварда в перерыве дерби «Динамо» – «Локомотив»
4 марта, 15:51
4
Кобелев раскритиковал игру Дзюбы и Антона Миранчука
4 марта, 13:09
1
Опубликована сборная 19-го тура РПЛ по версии WhoScored
4 марта, 18:31
6
РПЛ. «Пари НН» и «Факел» сыграли вничью (1:1)
3 марта, 16:04
1
Обзор матча «Пари НН» – «Факел» голы и лучшие моменты (Видео)
3 марта, 16:03
1
Стали известны стартовые составы на матч «Пари НН» – «Факел»: 3 марта
3 марта, 13:00
0
«Пари НН» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 марта 2024
3 марта, 09:56
0
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Динамо
Пари НН
Товарищеские матчи,
Динамо
4 : 1
08.02.2024
Оренбург
Товарищеские матчи,
Динамо
5 : 1
19.02.2024
Крылья Советов
Товарищеские матчи,
Балтика
3 : 0
23.02.2024
Динамо
Товарищеские матчи,
Динамо
2 : 1
24.02.2024
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Пари НН
1 : 1
03.03.2024
Факел
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Динамо
2 : 1
03.03.2024
Локомотив
Товарищеские матчи,
Динамо
2 : 1
24.02.2024
ЦСКА
Товарищеские матчи,
Балтика
3 : 0
23.02.2024
Динамо
Товарищеские матчи,
Динамо
5 : 1
19.02.2024
Крылья Советов
Товарищеские матчи,
Динамо
4 : 1
08.02.2024
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Пари НН
1 : 1
03.03.2024
Факел

Динамо - Пари НН - 14 июля 2023

Динамо
14.07.2023, пятница, 17:00
Товарищеские матчи
4 : 3
Матч завершен
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Пари НН
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