Снейдер поддержал Промеса
Аршавин объяснил, почему новичок «Зенита» Педро не вышел в основе на матч со «Спартаком»
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Депутат Журова отреагировала на новость о вмешательстве российских политиков в дело Промеса
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Итоги 19-го тура РПЛ от Радимова
Депутат Журова отреагировала на новость о вмешательстве российских политиков в дело Промеса
Шалимов – о задержании Промеса перед матчем с «Зенитом»: «Выглядит как подстава»
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«Акрон» – «Родина»: прогноз на матч 21 тура Первой лиги, 3 марта
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