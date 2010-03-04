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10
Снейдер поддержал Промеса
5 марта, 00:36
0
Аршавин объяснил, почему новичок «Зенита» Педро не вышел в основе на матч со «Спартаком»
5 марта, 00:24
0
Итоги 19-го тура РПЛ от Радимова
4 марта, 23:57
0
Депутат Журова отреагировала на новость о вмешательстве российских политиков в дело Промеса
4 марта, 23:46
3
Шалимов – о задержании Промеса перед матчем с «Зенитом»: «Выглядит как подстава»
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10
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0
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Зимний кубок РПЛ, 1 тур
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6 : 0
14.02.2024
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Товарищеские матчи,
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4 : 0
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Товарищеские матчи,
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4 : 0
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0 : 0
02.03.2024
Спартак
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Зенит
0 : 0
02.03.2024
Спартак
Товарищеские матчи,
Спартак
4 : 0
21.02.2024
Астана
Товарищеские матчи,
Спартак
4 : 0
20.02.2024
Абдыш-Ата
Зимний кубок РПЛ, 1 тур
Спартак
6 : 0
14.02.2024
Кайрат
Зимний кубок РПЛ, 3 тур
Шабаб Аль-Ахли
0 : 5
09.02.2024
Спартак
Россия. Первая лига, 21 тур
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03.03.2024
Родина

Спартак - Акрон - 08 июля 2023

Спартак
08.07.2023, суббота, 17:00
Товарищеские матчи
1 : 1
Матч завершен
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Акрон
15' П. Мелешин
16' А. Понсе
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Спартак - Акрон
Матч завершен
55'
Замена
Абу-Саид Эльдарушев ️️️️➡️️ Андрес Понсе
Замена
Александр Селихов ️️️️➡️️ Александр Максименко
50'
36'
Замена
Владимир Азаров ️️️️➡️️ Джамалдин Ходжаниязов
16'
ГОЛ! 1:1
Андрес Понсе
ГОЛ! 1:0
Павел Мелешин
15'
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
68
Руслан Литвинов
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
22
Михаил Игнатов
АП
8
Виктор Мозес
ПП
82
Даниил Хлусевич
ПП
10
Квинси Промес
ЛВ
10
Павел Мелешин
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Акрон
77
Константин Савичев
ПВ
1
Сергей Волков
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
8
Евгений Песегов
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
17
Владислав Галкин
ПВ
11
Андрес Понсе
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
88
Илья Свинов
ВР
5
Леон Классен
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
9
Максим Лайкин
ОП
18
Наиль Умяров
ОП
87
Даниил Зорин
АП
90
Константин Шильцов
АП
17
Антон Зиньковский
ЛВ
7
Александр Соболев
ЦФ
9
Бальде Кейта
ЦФ
Акрон
99
Антон Еремин
ЦЗ
20
Боян Димоски
ЛЗ
55
Александр Попов
ПЗ
13
Давид Хубаев
ЦП
72
Максим Шалоников
ВР
23
Кирилл Данилин
ПВ
90
Артем Малышев
ЦФ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
50
Дмитрий Нагаев
ВР
10
Максим Палиенко
АП
78
Алексей Гусев
АП
7
Руслан Апеков
ЛВ
59
Руслан Барт
ПВ
70
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
19
Владимир Азаров
ЦФ
2-1-4-2-1
98
Максименко
4
Дуарте
97
Денисов
68
Литвинов
8
Мозес
25
Пруцев
47
Зобнин
82
Хлусевич
10
Промес
22
Игнатов
10
Мелешин
3-1-2-3-1
1
Волков
52
Конюхов
15
Данилкин
5
Ходжаниязов
6
Макаров
27
Чудин
8
Песегов
17
Галкин
18
Килин
77
Савичев
11
Понсе
98
Максименко
57
Селихов
57
Селихов
98
Максименко
11
Понсе
70
Эльдарушев
70
Эльдарушев
11
Понсе
5
Ходжаниязов
19
Азаров
19
Азаров
5
Ходжаниязов
Остались в запасе
Спартак
Акрон
88
Илья Свинов
ВР
5
Леон Классен
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
9
Максим Лайкин
ОП
18
Наиль Умяров
ОП
87
Даниил Зорин
АП
90
Константин Шильцов
АП
17
Антон Зиньковский
ЛВ
7
Александр Соболев
ЦФ
9
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
99
Антон Еремин
ЦЗ
20
Боян Димоски
ЛЗ
55
Александр Попов
ПЗ
13
Давид Хубаев
ЦП
72
Максим Шалоников
ВР
23
Кирилл Данилин
ПВ
90
Артем Малышев
ЦФ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
50
Дмитрий Нагаев
ВР
10
Максим Палиенко
АП
78
Алексей Гусев
АП
7
Руслан Апеков
ЛВ
59
Руслан Барт
ПВ
Главный тренер
Евгений Калешин
Остались в запасе
88
Илья Свинов
ВР
5
Леон Классен
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
9
Максим Лайкин
ОП
18
Наиль Умяров
ОП
87
Даниил Зорин
АП
90
Константин Шильцов
АП
17
Антон Зиньковский
ЛВ
7
Александр Соболев
ЦФ
9
Бальде Кейта
ЦФ
Остались в запасе
99
Антон Еремин
ЦЗ
20
Боян Димоски
ЛЗ
55
Александр Попов
ПЗ
13
Давид Хубаев
ЦП
72
Максим Шалоников
ВР
23
Кирилл Данилин
ПВ
90
Артем Малышев
ЦФ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
50
Дмитрий Нагаев
ВР
10
Максим Палиенко
АП
78
Алексей Гусев
АП
7
Руслан Апеков
ЛВ
59
Руслан Барт
ПВ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Главный тренер
Евгений Калешин
Статистика матча Спартак - Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Роман Сафьян (Москва)
Россия
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