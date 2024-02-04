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Локомотив
Балтика
Итоги 19-го тура РПЛ от Радимова
4 марта, 23:57
0
Опубликована сборная 19-го тура РПЛ по версии WhoScored
4 марта, 18:31
6
Представитель Дзюбы прокомментировал замену форварда в перерыве дерби «Динамо» – «Локомотив»
4 марта, 15:51
4
Французский клуб контактировал с Миранчуком
4 марта, 14:28
1
Кобелев раскритиковал игру Дзюбы и Антона Миранчука
4 марта, 13:09
1
Итоги 19-го тура РПЛ от Радимова
4 марта, 23:57
0
Опубликована сборная 19-го тура РПЛ по версии WhoScored
4 марта, 18:31
6
Представитель Дзюбы прокомментировал замену форварда в перерыве дерби «Динамо» – «Локомотив»
4 марта, 15:51
4
Французский клуб контактировал с Миранчуком
4 марта, 14:28
1
Кобелев раскритиковал игру Дзюбы и Антона Миранчука
4 марта, 13:09
1
Итоги 19-го тура РПЛ от Радимова
4 марта, 23:57
0
«Балтика» продлила безголевую серию в РПЛ
3 марта, 23:16
0
Тренер «Сочи» Морено пожаловался на поле в Калининграде
3 марта, 22:51
2
РПЛ. «Балтика» и «Сочи» сыграли вничью – 0:0
3 марта, 21:00
5
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Сочи»: 3 марта
3 марта, 18:01
0
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Последние матчи
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Локомотив
Балтика
Товарищеские матчи,
Локомотив
4 : 1
04.02.2024
Кайрат
Товарищеские матчи,
Локомотив
2 : 0
08.02.2024
Торпедо
Товарищеские матчи,
Локомотив
2 : 1
08.02.2024
Урарту
Товарищеские матчи,
Балтика
3 : 0
23.02.2024
Динамо
Товарищеские матчи,
Локомотив
3 : 1
24.02.2024
Ростов
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Динамо
2 : 1
03.03.2024
Локомотив
Товарищеские матчи,
Локомотив
3 : 1
24.02.2024
Ростов
Товарищеские матчи,
Локомотив
2 : 1
08.02.2024
Урарту
Товарищеские матчи,
Локомотив
2 : 0
08.02.2024
Торпедо
Товарищеские матчи,
Локомотив
4 : 1
04.02.2024
Кайрат
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Балтика
0 : 0
03.03.2024
Сочи
Товарищеские матчи,
Балтика
3 : 0
23.02.2024
Динамо

Локомотив - Балтика - 06 июля 2023

Локомотив
06.07.2023, четверг, 17:00
Товарищеские матчи
0 : 1
Матч завершен
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Балтика
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Статистика матча Локомотив - Балтика
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Россия
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