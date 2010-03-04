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5 марта, 00:36
0
Аршавин объяснил, почему новичок «Зенита» Педро не вышел в основе на матч со «Спартаком»
5 марта, 00:24
0
Итоги 19-го тура РПЛ от Радимова
4 марта, 23:57
0
Депутат Журова отреагировала на новость о вмешательстве российских политиков в дело Промеса
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Спартак
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Спартак

Торпедо - Спартак - 05 июля 2023

Торпедо
05.07.2023, среда, 17:00
Товарищеские матчи
2 : 2
Матч завершен
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Спартак
1' И. Манелов
34' А. Орехов
59' В. Мозес
90+4' В. Мозес
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Торпедо - Спартак
Матч завершен
90' +4
ГОЛ! 2:2
Виктор Мозес
Замена
Максим Данилин ️️️️➡️️ Александр Рязанцев
85'
Замена
Александр Рязанцев ️️️️➡️️ Александр Орехов
83'
Замена
Александр Иваньков ️️️️➡️️ Евгений Шляков
78'
Замена
Игорь Лебеденко ️️️️➡️️ Илья Стефанович
64'
63'
Замена
Илья Свинов ️️️️➡️️ Александр Максименко
59'
ГОЛ! 2:1
Виктор Мозес
46'
Замена
Павел Мелешин ️️️️➡️️ Александр Соболев
46'
Замена
Квинси Промес ️️️️➡️️ Бальде Кейта
46'
Замена
Виктор Мозес ️️️️➡️️ Максим Лайкин
46'
Замена
Михаил Игнатов ️️️️➡️️ Антон Зиньковский
46'
Замена
Данил Пруцев ️️️️➡️️ Роман Зобнин
46'
Замена
Константин Шильцов ️️️️➡️️ Даниил Зорин
46'
Замена
Даниил Хлусевич ️️️️➡️️ Руслан Литвинов
46'
Замена
Никита Чернов ️️️️➡️️ Даниил Денисов
46'
Замена
Никита Бозов ️️️️➡️️ Леон Классен
46'
Замена
Павел Маслов ️️️️➡️️ Алексис Дуарте
Замена
Михаил Волков ️️️️➡️️ Егор Бабурин
46'
ГОЛ! 2:0
Александр Орехов
34'
30'
Замена
Александр Максименко ️️️️➡️️ Александр Селихов
ГОЛ! 1:0
Ираклий Манелов
1'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
12
Егор Бабурин
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
2
Сергей Бородин
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
15
Александр Орехов
ЦП
11
Алексей Усанов
АП
69
Ираклий Манелов
ПВ
9
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Пеп Клотет
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
5
Леон Классен
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
9
Максим Лайкин
ОП
68
Руслан Литвинов
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
87
Даниил Зорин
АП
17
Антон Зиньковский
ЛВ
9
Бальде Кейта
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Торпедо
14
Данил Полубояринов
ЦП
39
Максим Данилин
ЦФ
74
Михаил Волков
ВР
71
Андрей Бондарь
ВР
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
26
Александр Балахонов
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
7
Александр Рязанцев
ЦП
17
Игорь Горбунов
ЛВ
Спартак
61
Никита Бозов
ЦЗ
8
Виктор Мозес
ПП
90
Константин Шильцов
АП
23
Никита Чернов
ЦЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
88
Илья Свинов
ВР
82
Даниил Хлусевич
ПП
10
Павел Мелешин
ЦФ
98
Александр Максименко
ВР
25
Данил Пруцев
ЦП
39
Павел Маслов
ЦЗ
22
Михаил Игнатов
АП
3-3-1-2-1
12
Бабурин
55
Шляков
2
Бородин
44
Калугин
44
Самсонов
97
Чурич
77
Юзепчук
15
Орехов
11
Усанов
69
Манелов
9
Стефанович
3-2-1-2-2
57
Селихов
97
Денисов
4
Дуарте
5
Классен
9
Лайкин
68
Литвинов
47
Зобнин
87
Зорин
17
Зиньковский
7
Соболев
9
Кейта
Рязанцев
39
Данилин
39
Данилин
Рязанцев
12
Бабурин
74
Волков
74
Волков
12
Бабурин
9
Стефанович
10
Лебеденко
10
Лебеденко
9
Стефанович
55
Шляков
3
Иваньков
3
Иваньков
55
Шляков
15
Орехов
7
Рязанцев
7
Рязанцев
15
Орехов
5
Классен
61
Бозов
61
Бозов
5
Классен
9
Лайкин
8
Мозес
8
Мозес
9
Лайкин
87
Зорин
90
Шильцов
90
Шильцов
87
Зорин
97
Денисов
23
Чернов
23
Чернов
97
Денисов
9
Кейта
10
Промес
10
Промес
9
Кейта
Максименко
88
Свинов
88
Свинов
Максименко
68
Литвинов
82
Хлусевич
82
Хлусевич
68
Литвинов
7
Соболев
10
Мелешин
10
Мелешин
7
Соболев
57
Селихов
98
Максименко
98
Максименко
57
Селихов
47
Зобнин
25
Пруцев
25
Пруцев
47
Зобнин
4
Дуарте
39
Маслов
39
Маслов
4
Дуарте
17
Зиньковский
22
Игнатов
22
Игнатов
17
Зиньковский
Остались в запасе
Торпедо
Спартак
14
Данил Полубояринов
ЦП
71
Андрей Бондарь
ВР
26
Александр Балахонов
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
Главный тренер
Пеп Клотет
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Остались в запасе
14
Данил Полубояринов
ЦП
71
Андрей Бондарь
ВР
26
Александр Балахонов
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
Остались в запасе
Главный тренер
Пеп Клотет
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Статистика матча Торпедо - Спартак
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
Стадион:
Лужники
Россия
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