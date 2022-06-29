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В «Ювентус» перейдет 17-летний игрок «Риеки»
29 июня 2022, 08:30
1
«Хайдук» – обладатель Кубка Хорватии
26 мая 2022, 23:21
1
Меркулов: «Лимит на легионеров – зло. То, чему я учился в РПЛ, иностранцы умеют на выходе из школы»
23 апреля 2022, 19:47
1
Защитник «Риеки» Меркулов: «По сравнению с «Рубином» упал в зарплате больше чем в три раза»
23 апреля 2022, 14:18
1
Хорватская «Риека» не собирается расторгать контракт с Меркуловым
23 апреля 2022, 11:56
1
В «Ювентус» перейдет 17-летний игрок «Риеки»
29 июня 2022, 08:30
1
«Хайдук» – обладатель Кубка Хорватии
26 мая 2022, 23:21
1
Меркулов: «Лимит на легионеров – зло. То, чему я учился в РПЛ, иностранцы умеют на выходе из школы»
23 апреля 2022, 19:47
1
Защитник «Риеки» Меркулов: «По сравнению с «Рубином» упал в зарплате больше чем в три раза»
23 апреля 2022, 14:18
1
Хорватская «Риека» не собирается расторгать контракт с Меркуловым
23 апреля 2022, 11:56
1
Экс-полузащитник «Локомотива» Ибричич анонсировал завершение карьеры
25 декабря 2021, 16:55
1
«Сочи» претендует на 20-летнего словенского форварда Колобарича
11 декабря 2020, 17:25
1
«Уфа» подписала контракт с полузащитником «Домжале» Бизяком
14 августа 2018, 10:08
12
Nogomania: нападающий «Домжале» Бизяк может продолжить карьеру в «Уфе»
12 августа 2018, 15:10
7
Защитник «Уфы» Йокич: «Не помню, чтобы забивал команде из своей страны, еще и в Словении»
3 августа 2018, 11:31
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Риека - Домжале - 28 июня 2023

Риека
28.06.2023, среда, 18:30
Товарищеские матчи
0 : 1
Матч завершен
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Россия
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