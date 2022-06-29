В «Ювентус» перейдет 17-летний игрок «Риеки»
«Хайдук» – обладатель Кубка Хорватии
Меркулов: «Лимит на легионеров – зло. То, чему я учился в РПЛ, иностранцы умеют на выходе из школы»
Защитник «Риеки» Меркулов: «По сравнению с «Рубином» упал в зарплате больше чем в три раза»
Хорватская «Риека» не собирается расторгать контракт с Меркуловым
В «Ювентус» перейдет 17-летний игрок «Риеки»
«Хайдук» – обладатель Кубка Хорватии
Меркулов: «Лимит на легионеров – зло. То, чему я учился в РПЛ, иностранцы умеют на выходе из школы»
Защитник «Риеки» Меркулов: «По сравнению с «Рубином» упал в зарплате больше чем в три раза»
Хорватская «Риека» не собирается расторгать контракт с Меркуловым
Экс-полузащитник «Локомотива» Ибричич анонсировал завершение карьеры
«Сочи» претендует на 20-летнего словенского форварда Колобарича
«Уфа» подписала контракт с полузащитником «Домжале» Бизяком
Nogomania: нападающий «Домжале» Бизяк может продолжить карьеру в «Уфе»
Защитник «Уфы» Йокич: «Не помню, чтобы забивал команде из своей страны, еще и в Словении»