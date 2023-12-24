Модрич летом может вернуться в Хорватию
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
Все участники 1/8 финала Лиги конференций
«Локомотив» ведет переговоры с европейским клубом о продаже Митая
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
Обрадович был уволен с должности главного тренера словенского «Копера»
Модрич летом может вернуться в Хорватию
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
Все участники 1/8 финала Лиги конференций
«Локомотив» ведет переговоры с европейским клубом о продаже Митая
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций