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Динамо
Модрич летом может вернуться в Хорватию
24 февраля, 09:33
1
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
23 февраля, 15:20
1
Все участники 1/8 финала Лиги конференций
23 февраля, 01:08
1
«Локомотив» ведет переговоры с европейским клубом о продаже Митая
24 декабря 2023, 01:33
3
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
18 декабря 2023, 16:21
0
Обрадович был уволен с должности главного тренера словенского «Копера»
27 сентября 2016, 11:31
1
Модрич летом может вернуться в Хорватию
24 февраля, 09:33
1
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
23 февраля, 15:20
1
Все участники 1/8 финала Лиги конференций
23 февраля, 01:08
1
«Локомотив» ведет переговоры с европейским клубом о продаже Митая
24 декабря 2023, 01:33
3
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
18 декабря 2023, 16:21
0
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Копер
Динамо
Лига конференций, 1/16 финала
Бетис
0 : 1
15.02.2024
Динамо
Лига конференций, 1/16 финала
Динамо
1 : 1
22.02.2024
Бетис
Лига конференций, 1/16 финала
Динамо
1 : 1
22.02.2024
Бетис
Лига конференций, 1/16 финала
Бетис
0 : 1
15.02.2024
Динамо

Копер - Динамо - 29 июня 2023

Копер
29.06.2023, четверг, 19:00
Товарищеские матчи
2 : 2
Матч завершен
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Динамо
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