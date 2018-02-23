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Черчесов – о работе в «Легии»: «Сказал в раздевалке: если через две недели не будете знать русский язык, играть у меня не будете»
26 февраля, 15:58
0
Фанаты «Легии» устроили перформанс, несмотря на запрет УЕФА
23 февраля, 09:22
18
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
18 декабря 2023, 16:21
0
Скандал в еврокубках: полиция задержала двух игроков «Легии», президента избили дубинками
6 октября 2023, 12:29
0
«Легия» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2023
21 сентября 2023, 15:48
0
Черчесов – о работе в «Легии»: «Сказал в раздевалке: если через две недели не будете знать русский язык, играть у меня не будете»
26 февраля, 15:58
0
Фанаты «Легии» устроили перформанс, несмотря на запрет УЕФА
23 февраля, 09:22
18
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
18 декабря 2023, 16:21
0
Скандал в еврокубках: полиция задержала двух игроков «Легии», президента избили дубинками
6 октября 2023, 12:29
0
«Легия» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2023
21 сентября 2023, 15:48
0
Стало известно, сколько «Торпедо» предлагал за бразильца Крисиуму
13 сентября 2022, 15:24
1
Агент рассказал о срыве перехода бразильского вингера в «Торпедо»
13 сентября 2022, 13:46
1
«Сочи» подписал контракт с Марко Дуганджичем
14 октября 2020, 12:31
3
Товарищеские матчи. «Тосно» и румынский клуб забили четыре гола, «Динамо» вырвало у румын победу
18 января 2018, 18:51
2
Президент «Ботошани» заявил, что клуб не спешит продавать Моруцана, на которого претендует ЦСКА
24 июня 2017, 17:38
3
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Легия
Ботошани
Румыния. Лига I, 25 тур
УТА Арад
2 : 2
12.02.2024
Ботошани
Лига конференций, 1/16 финала
Мольде
3 : 2
15.02.2024
Легия
Польша. Экстракласа, 21 тур
Легия
1 : 1
18.02.2024
Пуща
Румыния. Лига I, 26 тур
Ботошани
2 : 2
18.02.2024
Университатя
Лига конференций, 1/16 финала
Легия
0 : 3
22.02.2024
Мольде
Польша. Экстракласа, 23 тур
Легия
1 : 1
02.03.2024
Погонь
Польша. Экстракласа, 22 тур
Корона
3 : 3
25.02.2024
Легия
Лига конференций, 1/16 финала
Легия
0 : 3
22.02.2024
Мольде
Польша. Экстракласа, 21 тур
Легия
1 : 1
18.02.2024
Пуща
Лига конференций, 1/16 финала
Мольде
3 : 2
15.02.2024
Легия
Румыния. Лига I, 29 тур
Университатя Клуж
1 : 0
03.03.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 28 тур
Ботошани
1 : 2
29.02.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 27 тур
ФКСБ
3 : 2
25.02.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 26 тур
Ботошани
2 : 2
18.02.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 25 тур
УТА Арад
2 : 2
12.02.2024
Ботошани

Легия - Ботошани - 28 июня 2023

Легия
28.06.2023, среда, 19:00
Товарищеские матчи
5 : 0
Матч завершен
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Статистика матча Легия - Ботошани
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