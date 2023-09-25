Перишич будет зарабатывать в новом клубе 1 евро в месяц
34-летний Перишич вернулся в родной клуб
«Тоттенхэм» оформил трансфер на 2025-й год
Новый спонсор «Хайдука» связан с Россией: клуб выбирал между «Газпромом» и «Лукойлом»
«Газпром» заинтересован в спонсировании хорватского клуба: компания обещает усилить состав победителем ЛЧ
Перишич будет зарабатывать в новом клубе 1 евро в месяц
34-летний Перишич вернулся в родной клуб
«Тоттенхэм» оформил трансфер на 2025-й год
Новый спонсор «Хайдука» связан с Россией: клуб выбирал между «Газпромом» и «Лукойлом»
«Газпром» заинтересован в спонсировании хорватского клуба: компания обещает усилить состав победителем ЛЧ
Экс-защитник «Зенита» Шкртел перешел в «Спартак» из Трнавы
Лига Европы. «Зальцбург» выиграл группу с шестью победами и другие результаты
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