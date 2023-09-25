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Перишич будет зарабатывать в новом клубе 1 евро в месяц
20 января, 10:35
6
34-летний Перишич вернулся в родной клуб
19 января, 17:39
0
«Тоттенхэм» оформил трансфер на 2025-й год
25 сентября 2023, 20:44
0
Новый спонсор «Хайдука» связан с Россией: клуб выбирал между «Газпромом» и «Лукойлом»
5 августа 2023, 15:08
3
«Газпром» заинтересован в спонсировании хорватского клуба: компания обещает усилить состав победителем ЛЧ
10 июля 2023, 10:33
2
Перишич будет зарабатывать в новом клубе 1 евро в месяц
20 января, 10:35
6
34-летний Перишич вернулся в родной клуб
19 января, 17:39
0
«Тоттенхэм» оформил трансфер на 2025-й год
25 сентября 2023, 20:44
0
Новый спонсор «Хайдука» связан с Россией: клуб выбирал между «Газпромом» и «Лукойлом»
5 августа 2023, 15:08
3
«Газпром» заинтересован в спонсировании хорватского клуба: компания обещает усилить состав победителем ЛЧ
10 июля 2023, 10:33
2
Экс-защитник «Зенита» Шкртел перешел в «Спартак» из Трнавы
16 августа 2021, 12:22
1
Лига Европы. «Зальцбург» выиграл группу с шестью победами и другие результаты
14 декабря 2018, 01:18
6
Лига Европы. «Байер» и АЕК забили шесть голов и другие результаты
4 октября 2018, 22:40
1
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Хайдук - Спартак Тр - 28 июня 2023

Хайдук
28.06.2023, среда, 18:30
Товарищеские матчи
1 : 1
Матч завершен
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Спартак Тр
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Россия
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