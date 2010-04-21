ФК Харьков - Звезда К

|8 тур
|6 сентября, воскресенье
|18:00
|Звезда К
|2:2
|ФК Харьков
|8 тур
|6 сентября, воскресенье
|18:00
|Звезда К
|2:2
|ФК Харьков
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|34
|24
|4
|6
|68:27
|+41
|76
|2.
|Волынь
|34
|22
|8
|4
|71:30
|+41
|74
|3.
|Сталь А
|34
|19
|8
|7
|55:35
|+20
|65
|4.
|Александрия
|34
|19
|6
|9
|58:34
|+24
|63
|5.
|34
|19
|6
|9
|49:22
|+27
|63
|6.
|Крымтеплица
|34
|17
|8
|9
|53:28
|+25
|59
|7.
|Нафтовик-Укрнафта
|34
|17
|6
|11
|45:35
|+10
|57
|8.
|Десна
|34
|12
|12
|10
|38:30
|+8
|48
|9.
|Гелиос
|34
|12
|10
|12
|42:47
|-5
|46
|10.
|Арсенал БЦ
|34
|12
|10
|12
|48:44
|+4
|46
|11.
|34
|12
|8
|14
|44:47
|-3
|44
|12.
|Звезда К
|34
|11
|13
|10
|38:40
|-2
|43
|13.
|34
|12
|5
|17
|35:46
|-11
|41
|14.
|34
|10
|7
|17
|39:52
|-13
|37
|15.
|Энергетик
|34
|8
|11
|15
|32:49
|-17
|35
|16.
|Прикарпатье
|34
|5
|7
|22
|26:68
|-42
|22
|17.
|ФК Харьков
|34
|3
|5
|26
|23:76
|-53
|14
|18.
|Нива Т
|34
|3
|4
|27
|18:72
|-54
|7
|* - Нива: снято 6
Звезда К: снято 3