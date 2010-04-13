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Александрия - Гелиос

13.04.2010, Вторник, 18:00 мск Александрия, стадион Ника Чемпионат Украины. Первая лига, 23 тур Александрия - Гелиос
Чемпионат Украины. Первая лига (2009/2010)
6 тур
25 августа, вторник 18:00 Гелиос 2:2 Александрия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. 34 24 4 6 68:27 +41 76
2. Волынь 34 22 8 4 71:30 +41 74
3. Сталь А 34 19 8 7 55:35 +20 65
4. Александрия 34 19 6 9 58:34 +24 63
5. 34 19 6 9 49:22 +27 63
6. Крымтеплица 34 17 8 9 53:28 +25 59
7. Нафтовик-Укрнафта 34 17 6 11 45:35 +10 57
8. Десна 34 12 12 10 38:30 +8 48
9. Гелиос 34 12 10 12 42:47 -5 46
10. Арсенал БЦ 34 12 10 12 48:44 +4 46
11. 34 12 8 14 44:47 -3 44
12. Звезда К 34 11 13 10 38:40 -2 43
13. 34 12 5 17 35:46 -11 41
14. 34 10 7 17 39:52 -13 37
15. Энергетик 34 8 11 15 32:49 -17 35
16. Прикарпатье 34 5 7 22 26:68 -42 22
17. ФК Харьков 34 3 5 26 23:76 -53 14
18. Нива Т 34 3 4 27 18:72 -54 7
* - Нива: снято 6
Звезда К: снято 3
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