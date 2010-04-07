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Расписание матчей
Звезда К - Десна
Звезда К - Десна: обзор матча 07 апреля 2010
Звезда К
07.04.2010, среда, 17:00
Чемпионат Украины. Первая лига, 22 тур
2 : 0
Завершен
Десна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Звезда К - Десна
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Звезда К
Украина. Плей-офф, 32 тур
Черноморец
1 : 0
19.05.2018
Звезда К
Украина. Плей-офф, 31 тур
Звезда К
1 : 1
12.05.2018
Карпаты
Украина. Плей-офф, 30 тур
Александрия
1 : 0
06.05.2018
Звезда К
Украина. Плей-офф, 29 тур
Звезда К
2 : 0
28.04.2018
Олимпик
Украина. Плей-офф, 28 тур
Сталь
1 : 1
21.04.2018
Звезда К
Десна
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Ингулец
2 : 1
10.12.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Черноморец
0 : 1
27.11.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Десна
0 : 1
21.11.2021
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Львов
0 : 2
07.11.2021
Десна
Информация о матче
Стадион:
Звезда
Новости команд
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Звезда К
Десна
УПЛ. «Заря» проиграла «Десне», «Мариуполь» и «Львов» сыграли вничью
2018.08.26 21:31
УПЛ. «Ворскла» обыграла «Мариуполь», «Десна» сыграла вничью с «Карпатами»
2018.08.19 21:24
3
УПЛ. «Арсенал» проиграл «Александрии», «Заря» выиграла у «Карпат»
2018.08.12 21:22
2
УПЛ. «Мариуполь» победил в Киеве, «Карпаты» и «Олимпик» сыграли вничью
2018.08.05 21:34
УПЛ. «Шахтер» разгромил «Арсенал», «Десна» – «Мариуполь» и другие результаты
2018.07.29 21:36
1
Матчи за место в УПЛ. «Звезда» не смогла обыграть «Десну», «Черноморец» справился с «Полтавой»
2018.05.23 21:41
УПЛ. Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер» и другие результаты
2018.05.19 21:41
УПЛ. «Сталь» и «Черноморец» проиграли свои матчи и вылетели в первую лигу
2018.05.12 18:59
1
УПЛ. Гол Чичикова помог «Звезде» обыграть «Олимпик» и другие результаты
2018.04.28 19:04
2
УПЛ. «Шахтер» «Ворскла» и другие результаты
2018.04.21 18:50
УПЛ. «Заря» проиграла «Десне», «Мариуполь» и «Львов» сыграли вничью
2018.08.26 21:31
УПЛ. «Ворскла» обыграла «Мариуполь», «Десна» сыграла вничью с «Карпатами»
2018.08.19 21:24
3
УПЛ. «Арсенал» проиграл «Александрии», «Заря» выиграла у «Карпат»
2018.08.12 21:22
2
УПЛ. «Мариуполь» победил в Киеве, «Карпаты» и «Олимпик» сыграли вничью
2018.08.05 21:34
УПЛ. «Шахтер» разгромил «Арсенал», «Десна» – «Мариуполь» и другие результаты
2018.07.29 21:36
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