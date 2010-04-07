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Судьи
Главный судья:
Алексей Николаев (Москва)
Помощники:
О. Поглазов (Йошкар-Ола), А. Лебедев (Санкт-Петербург)
Делегат:
Г. Жафяров (Москва)

Сибирь - Луч

07.04.2010, Среда, 16:00 мск Новосибирск, стадион Спартак Трансляция: "НТВ+ Наш футбол" 15:45 (прямая) Россия. Кубок, 1/4 финала Сибирь - Луч
Россия. Первый дивизион 2009
23 тур
12 августа, среда 12:00 Луч 1:0 Сибирь
3 тур
8 апреля, среда 16:00 Сибирь 1:0 Луч
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