|21 тур
|12 сентября, суббота
|14:00
|Москва
|0:2
|Амкар-Пермь
|7 тур
|2 мая, суббота
|16:30
|Амкар-Пермь
|0:1
|Москва
|21 тур
|12 сентября, суббота
|14:00
|Москва
|0:2
|Амкар-Пермь
|7 тур
|2 мая, суббота
|16:30
|Амкар-Пермь
|0:1
|Москва
|19 тур
|24 августа, воскресенье
|20:00
|Москва
|0:1
|Амкар-Пермь
|5 тур
|12 апреля, суббота
|14:00
|Амкар-Пермь
|2:0
|Москва
|28 тур
|27 октября, суббота
|15:00
|Москва
|3:1
|Амкар-Пермь
|14 тур
|24 июня, воскресенье
|16:00
|Амкар-Пермь
|1:1
|Москва
|1/4 финала
|16 сентября, воскресенье
|16:00
|Амкар-Пермь
|2:1
|Москва
|1/8 финала
ответный матч
|4 марта, воскресенье
|16:00
|Амкар-Пермь
|2:3
|Москва
|16 тур
|20 августа, воскресенье
|00:00
|Амкар-Пермь
|2:2
|Москва
|1 тур
|17 марта, пятница
|00:00
|Москва
|1:0
|Амкар-Пермь
|19 тур
|7 августа, воскресенье
|00:00
|Москва
|1:0
|Амкар-Пермь
|4 тур
|10 апреля, воскресенье
|19:00
|Амкар-Пермь
|0:0
|Москва
|18 тур
|25 июля, воскресенье
|00:00
|Москва
|3:1
|Амкар-Пермь
|15 тур
|7 июля, среда
|00:00
|Амкар-Пермь
|1:0
|Москва