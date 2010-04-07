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Москва - Амкар-Пермь

07.04.2010, Среда, 00:00 мск Москва, стадион им. Э.А.Стрельцова Россия. Кубок, 1/4 финала ФК Москва - Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2009
21 тур
12 сентября, суббота 14:00 Москва 0:2 Амкар-Пермь
7 тур
2 мая, суббота 16:30 Амкар-Пермь 0:1 Москва
Россия. Премьер-лига 2008
19 тур
24 августа, воскресенье 20:00 Москва 0:1 Амкар-Пермь
5 тур
12 апреля, суббота 14:00 Амкар-Пермь 2:0 Москва
Россия. Премьер-лига 2007
28 тур
27 октября, суббота 15:00 Москва 3:1 Амкар-Пермь
14 тур
24 июня, воскресенье 16:00 Амкар-Пермь 1:1 Москва
Россия. Кубок (2007/2008)
1/4 финала
16 сентября, воскресенье 16:00 Амкар-Пермь 2:1 Москва
Россия. Кубок (2006/2007)
1/8 финала
ответный матч		 4 марта, воскресенье 16:00 Амкар-Пермь 2:3 Москва
Россия. Премьер-лига 2006
16 тур
20 августа, воскресенье 00:00 Амкар-Пермь 2:2 Москва
1 тур
17 марта, пятница 00:00 Москва 1:0 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2005
19 тур
7 августа, воскресенье 00:00 Москва 1:0 Амкар-Пермь
4 тур
10 апреля, воскресенье 19:00 Амкар-Пермь 0:0 Москва
Россия. Премьер-лига 2004
18 тур
25 июля, воскресенье 00:00 Москва 3:1 Амкар-Пермь
15 тур
7 июля, среда 00:00 Амкар-Пермь 1:0 Москва
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