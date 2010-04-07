Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Михаил Вилков (Нижний Новгород)
Помощники:
А. Аверьянов, Д. Мосякин (оба - Москва)
Делегат:
А. Кожухов (Москва)

Зенит - Волга

07.04.2010, Среда, 19:30 мск Санкт-Петербург, стадион Петровский Трансляция: "НТВ+ Наш футбол" 19:15 (прямая) Россия. Кубок, 1/4 финала Зенит - Волга
...
  • Читайте нас: 