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Мехелен
Экс-пресс-атташе «Уфы»: «За 2 дня до начала СВО мы не понимали, зачем «Селтик» требует отпустить брата Лукаку в случае начала военных действий»
29 февраля, 00:18
1
«Атлетико» купил полузащитника сборной Бельгии за 22 миллиона
26 января, 21:00
0
«Антверпен» поддержал Овермарса, дисквалифицированного за показ члена коллеге
22 января, 13:45
4
Только одна команда пропустила больше голов в группе ЛЧ, чем «Манчестер Юнайтед»
14 декабря 2023, 13:03
1
Лига чемпионов. «Барселона» уступила «Антверпену» (2:3), «Порту» победил «Шахтер» (5:3) и вышел в плей-офф
14 декабря 2023, 00:56
0
«Атлетико» купил полузащитника сборной Бельгии за 22 миллиона
26 января, 21:00
0
«Антверпен» поддержал Овермарса, дисквалифицированного за показ члена коллеге
22 января, 13:45
4
Только одна команда пропустила больше голов в группе ЛЧ, чем «Манчестер Юнайтед»
14 декабря 2023, 13:03
1
Лига чемпионов. «Барселона» уступила «Антверпену» (2:3), «Порту» победил «Шахтер» (5:3) и вышел в плей-офф
14 декабря 2023, 00:56
0
«Антверпен» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2023
13 декабря 2023, 11:05
0
Экс-пресс-атташе «Уфы»: «За 2 дня до начала СВО мы не понимали, зачем «Селтик» требует отпустить брата Лукаку в случае начала военных действий»
29 февраля, 00:18
1
«Манчестер Сити» подписал защитника «Мехелена» Каборе
30 июля 2020, 09:53
1
УЕФА отстранил «Мехелен» от участия в Лиге Европы
19 июля 2019, 07:25
4
Защитник «Мехелена» Силла может перейти в «Ахмат»
6 июня 2018, 18:29
3
Бечирай в статусе свободного агента перешел из «Динамо» в «Мехелен»
13 января 2018, 10:24
4
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Антверпен
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Антверпен
2 : 1
04.02.2024
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Эйпен
0 : 1
04.02.2024
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Моленбек
0 : 4
11.02.2024
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Мехелен
1 : 1
11.02.2024
Генк
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Антверпен
0 : 1
17.02.2024
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Антверпен
3 : 0
03.03.2024
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Гент
2 : 2
25.02.2024
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Антверпен
0 : 1
17.02.2024
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Моленбек
0 : 4
11.02.2024
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Антверпен
2 : 1
04.02.2024
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Серкль Брюгге
2 : 3
02.03.2024
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Мехелен
3 : 0
24.02.2024
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Антверпен
0 : 1
17.02.2024
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Мехелен
1 : 1
11.02.2024
Генк
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Эйпен
0 : 1
04.02.2024
Мехелен

Антверпен - Мехелен - 23 июля 2023

Антверпен
23.07.2023, воскресенье, 19:00
Суперкубок Бельгии
2 : 1
Счет по пенальти – 5 : 4
Матч завершен
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