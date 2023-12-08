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1
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0
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1
США и Гондурас сыграли при -16. Вратаря и форварда гостей заменили из-за переохлаждения
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8
Товарищеские матчи. Аргентина разгромила Мексику, Бразилия уступила Перу и другие результаты
11 сентября 2019, 07:59
6
Результаты жеребьевки Кубка Америки-2024
8 декабря 2023, 07:42
1
Определились еще два участника Кубка Америки-2024
22 ноября 2023, 09:36
0
Сборная Аргентины определилась с соперниками по товарищеским матчам перед ЧМ-2022
21 августа 2022, 06:32
1
США и Гондурас сыграли при -16. Вратаря и форварда гостей заменили из-за переохлаждения
3 февраля 2022, 13:51
8
Товарищеские матчи. Аргентина разгромила Мексику, Бразилия уступила Перу и другие результаты
11 сентября 2019, 07:59
6
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Гондурас
Барбадос
Товарищеские матчи. Сборные,
Гондурас
0 : 2
18.01.2024
Исландия
Товарищеские матчи. Сборные,
Гондурас
0 : 2
18.01.2024
Исландия

Гондурас - Барбадос - 19 июня 2023

Гондурас
19.06.2023, понедельник, 00:00
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
Не начался
Барбадос
Матч
Комментарии
Статистика матча Гондурас - Барбадос
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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