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АПЛ 2026/2027
Лутон Таун - Тоттенхэм
Лутон Таун - Тоттенхэм: обзор матча 07 октября 2023
Лутон Таун
07.10.2023, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 8 тур
0 : 1
Завершен
Тоттенхэм
52'
М. ван де Вен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лутон Таун - Тоттенхэм
90'
+2
Замена
А. Велис
️️️️
Д. Кулушевски
82'
Замена
Б. Дэвис
️️️️
И. Удогие
Замена
Р. Баркли
️️️️
Т. Локьер
81'
76'
Замена
О. Скипп
️️️️
Д. Мэддисон
76'
Замена
Эмерсон
️️️️
Х. Сон
68'
Желтая карточка
П. Хейбьерг
Замена
Т. Чон
️️️️
П. Мпанцу
67'
Замена
К. Вудроу
️️️️
Э. Адебайо
67'
Замена
Л. Берри
️️️️
Д. Браун
66'
Замена
Т. Менжи
️️️️
М. Юэл Андерсен
59'
52'
ГОЛ! 0:1!
М. ван де Вен
Пас отдал
Д. Мэддисон
46'
Замена
П. Хейбьерг
️️️️
Ришарлисон
45'
+4
Вторая желтая
И. Биссума
38'
Желтая карточка
И. Биссума
Желтая карточка
К. Моррис
34'
Желтая карточка
Т. Локьер
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
1
Томас Камински
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
45
Альфи Даути
ЛВ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
6
Марвелус Накамба
ОП
9
Карлтон Моррис
ЦФ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
29
Папе Сарр
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
21
Деян Кулушевски
ПВ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Лутон Таун
23
Тим Крул
ВР
12
Джо Джонсон
ЛЗ
15
Теден Менжи
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
3
Райан Гилс
ЛП
6
Росс Баркли
ЦП
8
Люк Берри
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
9
Алехо Велис
ЦФ
3-2-2-3
1
Камински
32
Бурк
15
Локьер
5
Андерсен
17
Мпанцу
6
Накамба
45
Даути
27
Огбене
18
Браун
45
Адебайо
9
Моррис
4-2-3-1
25
Викарио
23
Порро
21
Ромеро
37
ван де Вен
13
Удогие
29
Сарр
28
Биссума
21
Кулушевски
10
Мэддисон
7
Сон
47
Ришарлисон
5
Андерсен
15
Менжи
15
Менжи
5
Андерсен
15
Локьер
6
Баркли
6
Баркли
15
Локьер
18
Браун
8
Берри
8
Берри
18
Браун
17
Мпанцу
19
Чон
19
Чон
17
Мпанцу
45
Адебайо
12
Вудроу
12
Вудроу
45
Адебайо
13
Удогие
4
Дэвис
4
Дэвис
13
Удогие
7
Сон
22
Эмерсон
22
Эмерсон
7
Сон
10
Мэддисон
34
Скипп
34
Скипп
10
Мэддисон
47
Ришарлисон
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
47
Ришарлисон
21
Кулушевски
9
Велис
9
Велис
21
Кулушевски
Остались в запасе
Лутон Таун
Тоттенхэм
23
Тим Крул
ВР
12
Джо Джонсон
ЛЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
3
Райан Гилс
ЛП
Главный тренер
Роб Эдвардс
17
Фрэйзер Форстер
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
20
Джовани Ло Чельсо
АП
17
Брайан Хиль
ЛВ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
12
Джо Джонсон
ЛЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
3
Райан Гилс
ЛП
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
20
Джовани Ло Чельсо
АП
17
Брайан Хиль
ЛВ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Лутон Таун - Тоттенхэм
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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