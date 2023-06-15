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Ямайка - Катар

15.06.2023, Четверг, 19:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Ямайка - Катар
Товарищеские матчи. Сборные 2022

26 августа, пятница 18:00 Катар 1:1 Ямайка
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