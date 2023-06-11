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Кения - Джибути

11.06.2023, Воскресенье, 17:30 мск Товарищеские матчи. Сборные Кения - Джибути
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Матч начнется в 17:30 мск
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Матч начнется в 17:30 мск
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