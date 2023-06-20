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Алжир - Тунис

20.06.2023, Вторник, 22:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Алжир - Тунис
Товарищеские матчи. Сборные 2021

11 июня, пятница 22:30 Тунис 0:2 Алжир
Кубок африканских наций 2017, группа B
Групповой этап, 2 тур
19 января, четверг 19:00 Алжир 1:2 Тунис
Товарищеские матчи. Сборные 2015

11 января, воскресенье 18:00 Тунис 1:1 Алжир
Кубок Африканских Наций 2013, группа D
1 тур
22 января, вторник 22:00 Тунис 1:0 Алжир
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