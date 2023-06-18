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Венесуэла - Гватемала

18.06.2023, Воскресенье, 23:30 мск Товарищеские матчи. Сборные Венесуэла - Гватемала
Товарищеские матчи. Сборные 2023

28 января, суббота 00:00 Гватемала Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные 2016

2 мая, понедельник 03:00 Венесуэла Гватемала
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