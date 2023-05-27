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Виллем II - Венло

27.05.2023, Суббота, 17:30 мск Голландия. Эредивизие Виллем II - Венло
Голландия. Эредивизие (2020/2021)
15 тур
10 января, воскресенье 16:30 Венло 2:1 Виллем II
9 тур
21 ноября, суббота 20:45 Виллем II 2:1 Венло
Голландия. Эредивизие (2019/2020)
29 тур
4 апреля, суббота 00:00 Венло Виллем II
7 тур
21 сентября, суббота 20:45 Виллем II 1:0 Венло
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
21 тур
9 февраля, суббота 22:45 Венло 2:1 Виллем II
1 тур
11 августа, суббота 19:30 Виллем II 0:1 Венло
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
22 тур
7 февраля, среда 22:45 Виллем II 3:0 Венло
13 тур
25 ноября, суббота 20:30 Венло 3:3 Виллем II
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
26 тур
9 марта, суббота 22:45 Виллем II 1:0 Венло
12 тур
10 ноября, суббота 22:45 Венло 4:1 Виллем II
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
28 тур
19 марта, суббота 21:45 Венло 0:0 Виллем II
13 тур
5 ноября, пятница 22:45 Виллем II 1:4 Венло
Чемпионат Голландии (2009/2010)
25 тур
27 февраля, суббота 22:45 Виллем II 2:1 Венло
16 тур
4 декабря, пятница 22:45 Венло 2:1 Виллем II
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