Виллем II - Венло

|15 тур
|10 января, воскресенье
|16:30
|Венло
|2:1
|Виллем II
|9 тур
|21 ноября, суббота
|20:45
|Виллем II
|2:1
|Венло
|15 тур
|10 января, воскресенье
|16:30
|Венло
|2:1
|Виллем II
|9 тур
|21 ноября, суббота
|20:45
|Виллем II
|2:1
|Венло
|21 тур
|9 февраля, суббота
|22:45
|Венло
|2:1
|Виллем II
|1 тур
|11 августа, суббота
|19:30
|Виллем II
|0:1
|Венло
|22 тур
|7 февраля, среда
|22:45
|Виллем II
|3:0
|Венло
|13 тур
|25 ноября, суббота
|20:30
|Венло
|3:3
|Виллем II
|26 тур
|9 марта, суббота
|22:45
|Виллем II
|1:0
|Венло
|12 тур
|10 ноября, суббота
|22:45
|Венло
|4:1
|Виллем II
|28 тур
|19 марта, суббота
|21:45
|Венло
|0:0
|Виллем II
|13 тур
|5 ноября, пятница
|22:45
|Виллем II
|1:4
|Венло