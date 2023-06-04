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Вишков - Фастав

04.06.2023, Воскресенье, 18:00 мск Чехия. Фортуна Лига, Переходные матчи , ответный матч Вишков - Фастав
Первый матч: 0 - 1
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Матч начнется в 18:00 мск
Чехия. Фортуна Лига (2022/2023)
Переходные матчи
первый матч		 1 июня, четверг 18:30 Фастав 1:0 Вишков
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