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США - Гана

18.10.2023, Среда, 03:30 мск Товарищеские матчи. Сборные США - Гана
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Матч начнется в 03:30 мск
Товарищеские матчи. Сборные 2017

1 июля, суббота 23:45 США 2:1 Гана
Чемпионат мира 2014, группа G
1 тур
17 июня, вторник 02:00 Гана 1:2 США
Чемпионат мира 2010
1/8 финала
26 июня, суббота 22:30 США 1:2 Гана
Чемпионат мира 2006, группа E
3 тур
22 июня, четверг 18:00 Гана 2:1 США
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