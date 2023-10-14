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США - Германия

14.10.2023, Суббота, 22:00 мск Товарищеские матчи. Сборные США - Германия
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Матч начнется в 22:00 мск
Товарищеские матчи. Сборные 2015

10 июня, среда 21:45 Германия 1:2 США
Чемпионат мира 2014, группа G
3 тур
26 июня, четверг 20:00 США 0:1 Германия
Товарищеские матчи. Сборные 2013

2 июня, воскресенье 22:30 США 4:3 Германия
Товарищеские матчи. Сборные 2010

23 мая, воскресенье 02:00 США 4:0 Германия
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