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Германия - Япония

09.09.2023, Суббота, 21:45 мск Товарищеские матчи. Сборные Германия - Япония
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Матч начнется в 21:45 мск
Чемпионат мира 2022, группа E
1 тур
23 ноября, среда 16:00 Германия 1:2 Япония
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