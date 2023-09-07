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Уэльс - Южная Корея

07.09.2023, Четверг, 21:45 мск Товарищеские матчи. Сборные Уэльс - Южная Корея
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Матч начнется в 21:45 мск
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