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Бразилия - Сенегал

20.06.2023, Вторник, 22:30 мск Товарищеские матчи. Сборные Бразилия - Сенегал
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Матч начнется в 22:30 мск
Товарищеские матчи. Сборные 2019

10 октября, четверг 15:00 Бразилия 1:1 Сенегал
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