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Мексика - Гватемала

08.06.2023, Четверг, 05:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Мексика - Гватемала
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Матч начнется в 05:00 мск
Товарищеские матчи. Сборные 2022

28 апреля, четверг 03:30 Мексика 0:0 Гватемала
Золотой кубок КОНКАКАФ 2015, группа C
2 тур
13 июля, понедельник 04:00 Гватемала 0:0 Мексика
Товарищеские матчи. Сборные 2015

31 мая, воскресенье 01:00 Мексика 3:0 Гватемала
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